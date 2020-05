1









"'Noi non vogliamo scudetti a tavolino, non siamo come l’Inter' Il paragone tra campionati conclusi regolarmente con titoli revocati per illecito e campionati interrotti per cause di forza maggiore è imbarazzante. E più imbarazzante se condiviso da chi ostenta scudetti revocati". Così Maurizio Pistocchi ha attaccato Andrea Agnelli, tramite il suo profilo Twitter, ricordando al Presidente della Juventus la vicenda Calciopoli e il fatto che allo Stadium siano esposti gli scudetti revocati del 2005 e 2006.



Immediato il seguito dei tifosi anti juventini, che si sono scagliati contro Agnelli.