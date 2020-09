"Andrea Agnelli, interpellato sul caso Manchester City, ha detto testualmente “Sono abbastanza grande per sapere che le sentenze si accettano e non si commentano” Siamo su Scherzi a Parte". Si è esposto così Maurizio Pistocchi sul proprio profilo Twitter, attaccando Andrea Agnelli con scherno. Il presidente della Juve, in questo caso, è "colpevole" di aver tentato più volte il ricorso in tribunale per il caso Calciopoli, che ha visto Juve e Inter contrapposte. Il che, secondo Pistocchi, stona con le parole pronunciate oggi.