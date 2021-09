Il giornalista Maurizio Pistocchi, attraverso il proprio profilo Twitter, ha commentato le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Mathijs De Ligt a 17 anni ha esordito con la maglia della Nazionale, a 18 era capitano dell’Ajax, a 20 ha segnato allo Stadium eliminando la Juve, ma per #Allegri ci vuole #halma: deve migliorare. Come farà la Juventus a valorizzare i suoi giovani se il tecnico pensa questo?".