Il noto giornalista Maurizio Pistocchi, ha postato un tweet sul suo account social dove ha espresso il suo pensiero riguardo il caso scommesse.'I calciatori scommettono? SI Lo fanno in tanti? SI Lo fanno anche procuratori e dirigenti? SI Le società lo sanno? SI I calciatori, gli allenatori e i dirigenti giocano d’azzardo? SI Lo fanno in tanti? SI Le società lo sanno? SI Il codice di giustizia sportiva all’art.24 vieta ai tesserati di effettuare qualsiasi tipo di scommessa? SI La pena prevista per chi viola il divieto è non inferiore a tre anni di squalifica ? SI Il calciatore #Fagioli reo confesso è stato condannato a 7 mesi di squalifica e 5 mesi di pene alternative? SI Di cosa stiamo parlando? Di niente. Via tutti e #BaggiopresidenteFigc'.