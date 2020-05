Tante critiche alla Juventus, ma un applauso a Lapo Elkann per quello che sta facendo in questi mesi con la sua fondazione LAPS per combattere il coronavirus. Con un tweet, il giornalista Maurizio Pistocchi si è voluto complimentare: "Complimenti Lapo, il bene che si fa torna sempre indietro". L'ultima iniziativa dell'imprenditore è stata una raccolta di 639mila euro a favore della Croce Rossa Portoghese e Food Bank: "Orgoglioso del lavoro" ha twittato Lapo, che oltre all'assegno ha raccolto più di 150 tonnellate di cibo.