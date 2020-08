1









Lavori in corso alla Continassa. La certezza è che Andrea Pirlo proporrà un calcio europeo, votato all’attacco e al giro palla, con un pressing veloce una volta persa per recuperarla in fretta. Ciò che manca è il modulo. Non è una fissazione per il nuovo tecnico bianconero, tanto che sta sperimentando diverse composizioni e provando diversi giocatori in altri ruoli simili. Come sta accadendo a Federico Bernardeschi, provato esterno a tutta fascia nel 3-5-2. Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato ironicamente la scelta su Twitter: “Qualcuno avvisi Pirlo che Bernardeschi ha già giocato da esterno nel 3:5:2: con la Fiorentina di Paulo Sousa”.