L’intervista diall’Eco di Bergamo continua ad alimentare discussioni. L’ex arbitro è tornato a parlare di uno degli errori commessi durante la propria carriera: “Un rigore in Juventus-Genoa: lo fischio, chiedo aiuto ai leader in campo, Del Piero che ha subìto il fallo giura che era in area, i genoani sostengono il contrario. Io l’ho visto in area: rigore. La sera vedo le immagini: fuori area di un metro. Bene: oggi, con il Var, a quell’errore si rimedia in pochi secondi”.Parole che hanno scatenato l’indignazione “social” di: “Nella sua intervista all’@webecodibergamo l’ex-arbitro Mazzoleni ha ammesso di aver concesso un rigore alla Juventus in base al parere di Del Piero, di considerare carismatico Bonucci e antipatico Hamsik. Tutto bene @AIA_it?”.