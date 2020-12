4









Sul suo profilo Twitter il giornalista Maurizio Pistocchi analizza il momento di crisi dell'Inter e la situazione complicata che sta attraversando Antonio Conte, spiegando che: "L'Inter non vince da dieci anni - scrive Pistocchi - in questo stesso periodo ha cambiato 13 allenatori e tanti giocatori; l'unico della rosa attuale che ha vinto un trofeo importante è Arturo Vidal. In un ambiente non abituato a vincere, l'unico che sa come si vince è Conte, che infatti è l'unico che fa paura al Sistema".