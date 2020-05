2









Un doppio attacco, a distanza di poche ore e di pochi tweet. Maurizio Pistocchi è tornato a farsi sentire, postando diverse foto e commenti contro il club bianconero.



Il primo si riferisce alla bagarre scatenata - sbagliando - da Pecoraro, a proposito della quale Pistocchi scrive: "C’è solo una persona che potrebbe sapere perché l’ex procuratore federale Giuseppe Pecoraro ha rivangato dopo due anni l’episodio che ha visto protagonista Pjanic in Inter-Juventus. Si chiama Marcello Nicchi".



Il secondo ad un episodio avvenuto il 7 maggio 2000, esattamente 20 anni fa: “Il 7 maggio 2000 successe che al minuto 89’di Juventus-Parma Cannavaro saltasse più in alto di tutti battendo Van der Sar e realizzando il gol dell’1:1. L’arbitro De Santis annullò, per un fallo che nessuno ha mai visto”.



Ecco i tweet: