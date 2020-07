"Argomenti del Corso:

1. Gestione degli accrediti-stampa per educare i giornalisti (docenteCA)

2. Gestione degli investimenti pubblicitari di FCA per convincere gli editori

(docente JE)

3. Gestione degli omaggi per conduttori, opinionisti e moviolisti (docenteLM)".



E' l'invettiva firmata Maurizio Pistocchi, che riprende un articolo di qualche giorno fa su un corso indirizzato ai dipendenti. Non è mancato l'attacco, così come le dure repliche.