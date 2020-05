3









Un duro attacco che scatena il putiferio sul web, in particolare su Twitter. Questa mattina Maurizio Pistocchi, noto giornalista, ha pubblicato la foto di del "mi piace" di Andrea Agnelli al commento di un tifoso - che sentenziava: "Non vogliamo vincere in questo modo. Anche Andrea Agnelli ha detto che declinerà. Spero che segua questo pensiero. Noi non siamo l'Inter" - per contestare il numero uno bianconero. E il suo pensiero è piuttosto chiaro: ​"'Noi non vogliamo scudetti a tavolino, non siamo come l’Inter' Il paragone tra campionati conclusi regolarmente con titoli revocati per illecito e campionati interrotti per cause di forza maggiore è imbarazzante. E più imbarazzante se condiviso da chi ostenta scudetti revocati".



Sono bastate queste poche parole per scatenare l'ira dei tifosi bianconeri e la bufera con quelli avversari, soprattutto nerazzurri. Una polemica che non si arresta, anzi, sembra appena cominciata. E che vede protagonista lo stesso Pistocchi...