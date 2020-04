“Il calcio, da oggi, non è più il mio mondo. Mi è stata uccisa l’anima” (cit. LMoggi, 16.5.2006)

14 anni, e tante sentenze dopo.... pic.twitter.com/DtDmDPfTeJ — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) April 5, 2020

"“Il calcio, da oggi, non è più il mio mondo. Mi è stata uccisa l’anima” (cit. LMoggi, 16.5.2006) 14 anni, e tante sentenze dopo....", così il giornalista Mediaset Maurizio Pistocchi parla di Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus radiato dal calcio dopo lo scandalo calciopoli. E nelle ultime ore sono state diverse le stilettate del giornalista contro l'ex dirigente bianconero. Prima di questa, che rilancia un articolo di Moggi dal titolo: "Al calcio manca uno come me", Pistocchi aveva scritto: ​"Povero Padre Pio, come tutti i Santi, costretto a occuparsi anche dei peccatori. Soprattutto dei bugiardi​"