Sul suo profilo Twitter il giornalistaha fatto il pronostico per il campionato ormai alle porte, mettendo la Juventus in pole position davanti a tutte: "Condivido l’analisi di ASacchi, che vede la Juventus favorita per lo Scudetto, perché ha la rosa più forte e più profonda - ha twittato Pistocchi - Con Pirlo, l’anno scorso, ha vinto due trofei: se non vincerà lo Scudetto Allegri avrà fallito".