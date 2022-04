Le parole del giornalista Maurizio Pistocchi, attraverso il suo profilo Twitter:



"Allegri e molti illustri commentatori pensano che l’anno prossimo la Juve sarà pronta per lo Scudetto. Ma per Allegri era già pronta quest’anno, e qualcun altro dimentica che l’anno prossimo non avrà Dybala, forse-con Cuadrado-il giocatore di maggior qualità",