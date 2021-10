Attraverso il proprio profilo Twitter, il giornalista Maurizio Pistocchi ha analizzato la partita tra Hellas Verona e Juventus:"Ver-Juv 2:1 Allegri dopo 6 anni torna al 5:3:2 e il Verona buca due volte in 15’ la sua difesa: GSimeone segna una doppietta, il Verona controlla gioco e partita, McKennie accorcia solo nel finale. 2^ sconfitta consecutiva per la Juve, 4^ vittoria in casa per il Verona".