Maurizio Pistocchi ha parlato ai microfoni di Radio Marte in vista del big match tra Juventus e Napoli di domani sera:



LLORENTE - "Llorente è un ottimo professionista, costituisce un'importante alternativa tattica. E’ una decisione che mi stupisce perché non in linea con i parametri del Napoli. Evidentemente si è pensato a rafforzare la rosa perché difficilmente lo spagnolo toglierà il posto a uno dei tre lì davanti". ORSATO - "Sicuramente è un ottimo arbitro con grande esperienza ma è una decisione che non mi convince e credo scontenterà entrambe le squadre. Mi auguro che Orsato torni a essere un arbitro impeccabile".



JUVE-NAPOLI - "So che alla Juventus ci sono un po' di resistenze interne al lavoro di Maurizio Sarri. Il Napoli mi ha stupito negativamente nella prima mezz'ora contro la Fiorentina, ma positivamente dopo. E' partito lento, faceva difficoltà ad uscire con la palla dal basso, ma poi si è messo a posto ed ha fatto una signora partita, vinta molto brillantemente con il gol di Lorenzo Insigne".