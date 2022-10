Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il noto giornalista Maurizio Pistocchi ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla Juventus.'Complimenti a Napoli e Milan, la strada è quella giusta. Serve avere un progetto tecnico, perché in base a quello devi scegliere i giocatori. E non lo vedo alla Juventus. È passata da un Allegri che non si riteneva europeo a Sarri, poi a Pirlo debuttante e poi ritorna ad Allegri. E oggi si parla di Conte. Questo significa non avere un progetto tecnico'.