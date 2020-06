A Radio Marte, Maurizio Pistocchi si è espresso sull'algoritmo: "L'algoritmo per decidere la classifica di Serie A? L'algoritmo non è sport, perché trascura l'imponderabile: un rigore sbagliato, l'errore arbitrale, l'effetto Pjanic sullo scudetto di due campionati fa, un autogol... Può essere usato nella gestione dei club per analizzare gli andamenti della squadra, dei singoli e dei collettivi; ma non credo sia accettabile per determinare risultati e classifiche. Sono molto più favorevole a playoff e playout, perché sarebbero spettacolari al 100%. Questa soluzione potrebbe sovvertire qualche pronostico, ma almeno è sport e quindi la preferisco".