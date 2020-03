1









Il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato ai microfoni di Radio Marte sull’ipotesi di ripresa del campionato: “La situazione è ancora gravissima, non si possono fare previsioni nemmeno a lungo termine. La pandemia non si spegnerà in tempi brevi. In un report degli Stati Uniti si parla di dodici mesi: vista la situazione, come è possibile riprendere la Serie A in breve tempo?”



SUGLI ALLENAMENTI - "Alcune società premono per la sospensione del campionato ed il suo annullamento, soprattutto da parte dei presidenti delle società in lotta per la salvezza che rischiano la retrocessione. Sarebbe un collasso. Tutta la situazione è stata gestita con approssimazione. Non è facile capire quale sia la direzione corretta. Probabilmente, più tempo si prende e meglio è".