Maurizio Pistocchi, a SuperScommesse, ha parlato del momento della Juve: "Alla Juventus hanno costruito una rosa forte, ma hanno sottovalutato le scelte collaterali, fonti di potenziali problematiche. In primis, dare la squadra in mano ad un debuttante: era inevitabile che Pirlo avrebbe fatto degli errori. Sicuramente è stata più azzardata la scelta di Agnelli, perché un presidente deve sapere che sta affidando la sua squadra ad un debuttante senza alcuna esperienza. Pirlo? Non poteva dire di no".