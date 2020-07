2









Che fine ha fatto Lele Adani? L'ex difensore, protagonista di alcuni battibecchi con Allegri in passato, non si vede più negli studi di Sky Sport. A evidenziare l'episodio, è il giornalista Maurizio Pistocchi sul suo profilo Twitter: "Da quando è ripresa la serieA, dagli studi Sky è sparito Lele Adani, uno dei pochi che, per competenza e coraggio, non dovrebbe mai mancare. Può darsi che sia per sua scelta, ma mi sembra difficile. Ennesimo caso di lupara bianca? Chi tocca “certi” fili muore?". Pistocchi chiude il tweet con l'hashtag #SaveAdani.