In bocca al lupo @emrecan_ Grazie per quella grande partita con l’AtleticoMadrid Good Luck https://t.co/1yicbzZTtc — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) January 31, 2020

Il giornalista Mediaset Maurizio Pistocchi, di solito sempre molto critico nei confronti della Juventus, manda un messaggio a sorpresa ad Emre Can dopo la sua firma con il Borussia Dortmund: "", le parole del giornalista sul proprio account Twitter. "Voglio ringraziare ognuno alla Juventus per il loro supporto. Ai miei compagni, allo staff e tutti coloro che sono dietro le quinte. E' stato un onore rappresentare questo grande club, e porterò sempre i ricordi nel mio cuore. Grazie mille. Forza Juve", le parole di Can dopo la firma con il Borussia Dortmund.