1









Quello di Gianluca Scamacca è il nome più concreto in casa Juve per completare l'attacco dove finora ci sono solo Morata, Ronaldo e Dybala. Per la gara di Coppa Italia di stasera contro la Spal è stato convocato il giovane Da Graca, ma in vista della seconda parte di stagione i bianconeri stanno cercando un rinforzo. La trattativa con il Sassuolo - proprietario del cartellino del giocatore che quest'anno è al Genoa in prestito - è aperta, ma secondo Tmw potrebbe aprirsi una pista estera che porta al Benfica.