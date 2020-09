Il Manchester United ad oggi è la pista più concreta per Douglas Costa. Il brasiliano non è uno di quei giocatori che la Juventus vuole cedere a tutti i costi, ma neanche un incedibile. Al giusto prezzo può andare via. Tradotto: 60 milioni di euro. E' questa la cifra che chiedono i bianconeri per far partire l'ex Bayern Monaco, considerata però eccessiva dai Red Devils. I contatti tra le parti continuano e anche nelle prossime settimane si cercherà un punto d'incontro.