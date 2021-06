La Serie B piomba sui gioiellini di casa Juventus. Stando a quanto riporta Seriebnews.com, il Pisa avrebbe messo gli occhi su due giocatori bianconeri: il primo sarebbe Pietro Beruatto, lo scorso anno in prestito al Vicenza e molto vicino al club toscano. Inoltre, avrebbe messo gli occhi su Felix Correia, talento portoghese della Juventus Under 23 e chiacchierato come contropartita tecnica nell’ambito dell’operazione Locatelli.