Pisa-Mantova è stata rinviata per il maltempo

La Lega Serie B ha ufficialmente rinviato la partita Pisa-Mantova, inizialmente prevista per oggi alle 17:15, a causa delle avverse condizioni meteorologiche che avrebbero potuto compromettere la sicurezza di giocatori e tifosi. La decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione della situazione, con particolare attenzione ai rischi legati alle forti piogge e al vento che stanno colpendo la zona.La gara è stata riprogrammata per domani, domenica 16 marzo, con calcio d’inizio fissato alle ore 15:00. Questa soluzione è stata adottata per garantire il regolare svolgimento della competizione e preservare l’incolumità di tutti i presenti.

Le due squadre dovranno quindi adattare i propri piani in vista della nuova programmazione, mentre i tifosi attendono con impazienza di vedere la sfida tra il Pisa, in corsa per i playoff, e il Mantova, desideroso di punti salvezza.