Nel giorno della sua presentazione come nuovo ds del Pisa,ha parlato anche di un possibile asse con la Juventus dove ha lavorato fino a qualche settimana fa: "Non ci sarà un asse diretto con la Juve, loro hanno già una seconda squadra che fa parte di un progetto al quale credo molto e mi auguro si possa allargare anche ad altre squadre. Se dovessero interessarci alcuni giocatori bianconeri, li tratteremo come tutti gli altri. Mio fratello? Sapeva già tutto, ma penso che per me sia stato semplice scegliere il Pisa per iniziare un percorso fuori dalla Juve. Anche Paratici è contento della mia scelta".