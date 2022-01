Claudio Chiellini, ds del Pisa, parla di Lucca: "È un affare che non è stato chiuso ma i rapporti rimangono ottimi. Il prezzo lo fa il mercato e quello che ha fatto il Sassuolo non è all'altezza delle nostre richieste. Non è un discorso economico, la valutazione fatta dal Sassuolo non è in linea con la nostra. Siamo contenti che sia rimasto con noi. Ora la Serie A? Puntiamo a fare il meglio possibile".