15









E' finito un ciclo? Se lo chiedono i tifosi sui social, se lo chiede chiunque abbia visto - con l'animo ormai in pace - la prestazione della Juventus a San Siro, con l'Inter che ha creato, segnato e passeggiato su una squadra inerme così com'è apparsa quella bianconera. "Pirlolandia non si vede più", commenta un utente. E sono in tanti quelli che si 'scagliano' contro il tecnico bresciano: "Se si aveva qualche dubbio sulla continuità del ciclo stasera abbiamo avuto la certezza che è finito per cui si ringraziano i lor signori e si deve ricominciare con gente che ha fame di vittorie", il commento di Fabio. In buona compagnia, questo è certo. State un po' a vedere nella nostra gallery dedicata...