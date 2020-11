La Juventus sta studiando la strategia per il mercato che verrà. Più volte Pirlo ha detto di non avere un vero regista di ruolo, così Paratici sta valutando tre nomi per il futuro: il primo è quello di Leandro Paredes del Psg, già cercato in passato dalla Juve e per il quale potrebbe aprirsi una trattativa che coinvolgerebbe anche Bernardeschi come contropartita; l'altra idea è quella di Manuel Locatelli, gioiellino del Sassuolo che ha sempre alzato un muro di fronte ai sondaggi della Juve, chiedendo non meno di 40 milioni di euro. Stessa cifra che vuole il Chelsea per Jorginho, più indietro nei radar bianconeri dopo l'addio di Sarri.