6









Ufficializzato Weston McKennie, ecco Locatelli. Il 22enne statunitense è stato riscattato ieri dalla Juventus, convinta dopo 31 presenze in cui ha dimostrato di essere un bel giocatore e in cui ha segnato già 5 gol. Un grande impatto che alla Juventus ha convinto tutti. E ora è diventato imprescindibile per Andrea Pirlo, anche quando non è al meglio. Ma non basta.



Nelle prossime settimane il rinnovo del centrocampo bianconero andrà avanti. Alla Continassa hanno questa come intenzione per il prossimo mercato. Paul Pogba resta il grande sogno dei tifosi, ma la dirigenza ora lavora su un'altra pista principalmente: la Juve cerca qualità del palleggio e gestione. Ecco perché due sono i nomi in lizza: Jorginho del Chelsea, già trattato la scorsa primavera, e Manuel Locatelli del Sassuolo. Giovane, forte, che piace da tanto e che tanto è cresciuto in questi anni. E' lui il preferito.