4









Come un faro guida le navi nel bel mezzo della notte, Andrea Pirlo indica a Fabio Paratici i nuovi tasselli per completare la sua rosa. Concetto dichiarato in conferenza stampa e che sta applicando giorno dopo giorno, aumentando il pressing su Edin Dzeko, il preferito nel casing di attaccanti da cui verrà eletto il nuovo numero 9 bianconero. Il Maestro lo ha già chiamato, gli ha rivolto attestati di stima spiegando cosa vuole da lui sul piano tattico. Perché il bosniaco, come riporta il Corriere dello Sport, è il perfetto ‘falso 10’ che esalterebbe Dybala e Ronaldo.



L’IMPORTANZA DI ESSERE DZEKO - Non si parla di utopia, ma della realtà. Perché Dzeko fa il regista d’attacco da diversi anni, chi ha visto qualche partita della Roma lo sa bene. Soprattutto Pirlo, che sogna un tridente con i partners in crime Dybala e Ronaldo a inventare calcio, supportati dal ‘trequartista’ bosniaco. Perché il centravanti giallorosso è il motore del reparto offensivo della sua squadra, non si limita a sponde e movimenti elementari, l’ex City e Wolfsburg fa a sportellate per impostare da dietro, sgonfia l’attacco per creare spazi golosi per gli inserimenti dei compagni. Insomma, un playmaker aggiunto che tuttora alla Juve manca. Che Pirlo vuole a tutti i costi, il pezzo perfetto di un puzzle che vanta già due campioni assoluti come la Joya e il portoghese.