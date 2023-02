Nell'ampia intervista concessa ai microfoni del Daily Mail, l'ex calciatore ed allenatore della Juve Andrea Pirlo ha parlato anche di quelli che sono i suoi obiettivi futuri.'Fortunatamente, come giocatore, ho vinto molto, ho ottenuto quello che volevo. E ora come allenatore voglio conquistare un po’ di quello che ho ottenuto come giocatore. È una bella città, all’inizio è stata dura perché è diverso dall’Italia e da altri paesi. Ma ora sto bene'.