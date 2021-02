Le parole di Andrea Pirlo a Sky Sport nel postpartita della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Inter: "Sono contento, era nei miei piani vincere un trofeo, arrivare in finale di Coppa Italia e disputare gli ottavi di Champions League."



RUOLO DI ALLENATORE - "Da giocatori finisce la partita e finisce lì, da allenatore devi sempre pensare alla partita successiva e pensare a 30 teste diverse. Non abbiamo ancora fatto niente, siamo a metà stagione, ci sono obiettivi a cui pensare e ora pensiamo alla sfida di sabato col Napoli". LA DIFESA - "Ho 4 centrali tutti molto bravi che stanno assimilando il nostro modo di difendere. Si vedono miglioramenti. A parte il rientro di Chiellini, c'è De Ligt che si è ripreso dal coronavirus e Demiral dall'infortunio. Fa piacere! Hanno tutti caratteristiche diverse, ma De Ligt e Demiral sanno affrontare l'uno contro uno in campo aperto e in queste semifinali hanno dimostrato di essere grandissimi giocatori."

COME ALLEGRI? - "Se posso vincere quello che ha vinto lui, chiamatemi pure 'allegriano' senza problemi. Preparo ogni situazione in modo diverso e oggi l'Inter non ha avuto occasioni, mentre Handanovic è stato il migliore in campo..."

IL MODULO - "Difendiamo col 4-4-2 ma impostiamo in modo sempre differente. Oggi con regista che si abbassava e terzini che venivano dentro, contro la Roma siamo rimasti coi 4 bloccati. Cambiamo l'uscita palla a seconda di come gli avversari vengono a prenderci."

BENTANCUR - "Sta facendo molto bene, ha avuto un periodo così così a inizio stagione, veniva da tante partite con poco riposo. Ha iniziato al di sotto del suo valore, ma lo abbiamo aspettato e ora sta dimostrando chi è".

IL TRIDENTE - "Non li ho ancor amai avuti tutti e tre a disposizione, Morata ha avuto un po' di febbre e Dybala è sempre alle prese coi problemi al ginocchio. Quando avrò la fortuna di averli tutti e tre insieme, speriamo di trovare una soluzione perché averli insieme innalzerebbe non poco la nostra qualità".



