Tiene banco in questi giorni il tema del futuro di Aaron Ramsey. Dopo il prestito ai Rangers, il centrocampista gallese rientra alla Juventus, ma solo di passaggio. Come è ormai noto ed evidente, il centrocampista è fuori dal progetto tecnico bianconero e si lavora per la risoluzione di contratto. 2 milioni l’offerta bianconera per la buonuscita, 4 la richiesta dell’entourage.



Un assist di mercato, però, sembrerebbe arrivare dalla Turchia, nello specifico da Andrea Pirlo, nuovo allenatore del Fatih Karagumruk. Al momento della sua presentazione, l’ex calciatore e allenatore della vecchia Signora aveva dichiarato di sperare di poter usare le sue conoscenze e appeal per attirare calciatori di fama internazionale. Secondo il media scozzese Daily Record, tra questi ci sarebbe proprio Aaron Ramsey che Pirlo è convinto di poter riaccendere e portare agli antichi fasti, in preparazione al prossimo Mondiale.