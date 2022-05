Andrea Pirlo sarebbe vicino al ritorno in panchina, in Serie A. L'ex allenatore della Juventus, infatti, è il primo candidato per allenare la neopromossa Cremonese: lo riferisce Sport Mediaset, secondo cui Pirlo sarebbe già a Cremona per trattare con la società. Per Pirlo, riferisce invece Sky Sport, sullo sfondo ci sarebbe anche la possibilità Salernitana: il club campano potrebbe pensare a lui, ma soltanto qualora non trovasse l'accordo con Davide Nicola.