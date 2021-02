Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma, l'allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha parlato così del ruolo di Rodrigo Bentancur: "Ha iniziato la stagione sottotono, ma la stagione scorsa aveva giocato tanto senza mai avere il tempo per rifiatare. Quando si è presentato in ritiro era ancora un po' affaticato e ha avuto bisogno di alcune partite prima di tornare in forma. Ora abbiamo ritrovato il Bentancur che tutti conoscevano".