Nell'intervista a JTV che ha "fatto le veci" di quella che di solito è la conferenza stampa della vigilia, Andrea Pirlo ha tra le altre cose spiegato cosa si aspetta dalla sua Juventus impegnata domani sera in casa contro il Cagliari: ​“Voglio vedere una squadra che vuole raggiungere il risultato in qualsiasi modo. Deve avere la fame di vincere le partite dal primo al novantesimo minuto, non tralasciando il minimo dettaglio, quello che è sempre stata la Juve in questi anni. Con la Lazio abbiamo fatto una buona partita, peccato non averla chiusa. È importante quando hai quel tipo di occasioni, questa deve essere la mentalità, bisogna continuare a giocare per chiudere le partite. Deve essere la mentalità per proseguire la nostra crescita”