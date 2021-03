Oltre ai temi di formazione più in evidenza in vista dell'ottavo di finale di ritorno di Champions League in programma domani sera contro il Porto, Andrea Pirlo ha parlato di altro nella conferenza stampa della vigilia: "Nella semifinale di Europa League tra Juventus e Benfica nel 2014 io ero in campo: sbagliammo soprattutto perché volevamo risolverla subito, troppa fretta nel cercare di lanciare, di sfruttare i giocatori davanti, e perdemmo lucidità. Occasione persa, ci tenevamo tutti a fare la finale a Torino. La mia panchina in pericolo? Se dovessi pensare a questo, non sarei venuto in conferenza. Deciderà la società, in base ai risultati come sempre".