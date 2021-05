Dopo il brutto ko contro il Milan la panchina di Andrea Pirlo è sempre più traballante. Alla vigilia della sfida con il Sassuolo, l'allenatore della Juventus ha parlato così del suo futuro: "Non ho paura (dell'esonero, ndr) e penso solo al bene della Juventus, è la cosa più importante di tutte - ha detto in conferenza stampa - I risultati diranno se sarò l'allenatore. La Juve viene prima di tutto, cercherò di fare il meglio per la società".