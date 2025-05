Getty Images

Pirlo verso il ritorno in panchina: le possibili destinazioni

4 ore fa

2

Tra gli allenatori ancora senza squadra c’è anche Andrea Pirlo, l'ex tecnico della Juventus reduce dall’esperienza non di certo positiva alla Sampdoria terminata con l’esonero. L’ex tecnico bianconero, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, sarebbe stato contattato da club sauditi e qatarioti per la prossima stagione.



Si va verso il ritorno in panchina per l’ex centrocampista con una possibile destinazione a sorpresa. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti sul suo futuro. Valutazioni in corso quindi per capire quale sarà il futuro dell'ex allenatore della Juventus,