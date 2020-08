È il suo momento, tutto i riflettori sono puntati su di lui: come un fulmine a ciel sereno, Andrea Pirlo si è preso la Juventus, promosso dall’Under 23 dopo ore concitate di riflessione tra il presidente Agnelli e la dirigenza. Adesso è tempo di vacanze, poi testa completamente rivolta alla nuova avventura in bianconero. Come riporta Calciomercato.com, il Maestro si è recato in Versilia, nella prestigiosa Forte dei Marmi, non staccando però la testa dal pallone: calcetto in compagnia di Giampaolo Pazzini e Ignazio Abate, compagni sia in Nazionale che nel Milan.