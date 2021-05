Andrea Pirlo vola in Champions League con la Juventus, ma per cambiare il suo futuro potrebbe non bastare. La Champions è però la svolta dal punto di vista finanziario, che porta già almeno 50 milioni nelle casse delle Juve. Che ora può rifarsi il look.



"Un bottino che - scrive la Gazzetta - nella tempesta del Covid, può restituire sorrisi e giocatori utili. Può darsi che la lezione sia servita e che, oltre alla plusvalenze e ai parametri zero (che poi zero non sono, se vediamo le commissioni), ora si punti su giocatori che servono. Un regista fisico come Locatelli. Un mediano incursore. Un laterale sinistro. Una punta di riserva. Un altro centrale. Pirlo lo sa cosa serve. Come sa che anche la difesa, alla 14a partita di fila in cui subisce un gol, ha bisogno di aggiustamenti. Sempre se resterà".