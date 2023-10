Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, Andreaha raccontato anche i motivi che lo hanno convinto, da giocatore, a sposare la causa bianconera. Ecco le sue parole: "Il progetto che mi illustrò Andreaera quello di un club che voleva tornare a vincere, era molto stimolante e rifiutai anche alcune possibilità all’estero. Il primo ritiro a Philadelphia confu molto duro. C’erano 40 gradi, qualcuno uscì dal campo in barella. Ma da quel ritiro nacque una grande”.L'attuale tecnico della Sampdoria ha poi parlato anche di un suo grande rammarico: “A Berlino pensavo che la finale dicontro ilavremmo potuto vincerla. La Juventus giocava contro una squadra importante, fortissima, per me uno dei Barcellona più forti. Ci abbiamo creduto, ci sono state anche occasioni per vincere ma purtroppo è andata male. Fu una delusione e dopo quella partita decisi di andare altrove”.