18







di Nicola Balice

A conti fatti, era proprio il duello con Antonio Conte che Andrea Pirlo non avrebbe dovuto fallire. L'Inter avrebbe anche potuto battere la Juve, ma in questa maniera non si può che sottolineare la disfatta anche tattica del tecnico bianconero. Che del calcio di Conte sapeva o avrebbe dovuto sapere tutto, avendolo vissuto da protagonista e poi studiato con grande attenzione. Invece l'Inter, la solita Inter, non ha avuto bisogno nemmeno di spingere il piede sull'acceleratore: senza alcuna mossa a sorpresa, scacco matto di Conte a Pirlo. Che mossa dopo mossa ha sbagliato tutto. Nella formazione iniziale, nell'approccio, nei cambi.



Scopri tutti gli errori in gallery