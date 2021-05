1









E adesso Kulusevski non si ferma più. Lo svedese si gode il momento e anche questa sera è un candidato serissimo a un posto da titolare. Nelle ultime partite è stato sì sballottato da un ruolo all'altro, ma ha saputo comunque ritagliarsi un posto. Fatto di pressing, di forza, di attacco frontale alla porta. Pirlo con lui ha provato di tutto: è partito attaccante e si è ritrovato esterno, ha fatto persino la mezzala (e gli esperimenti, siamo sicuri, non finiscono qui) e ha provato a dare il suo contributo. Non perfetto, spesso buono. Comunque, la ciliegina sulla torta può metterla proprio lui: la sensazione è che Pirlo gli darà quest'occasione.



MA DOVE? - Sì, Kulusevski verso un posto da titolare. Ma in che ruolo? Dejan è il giocatore che, insieme a Rabiot, ha collezionato più presenze. Appena 27 sono da titolare (undicesimo della rosa). Può operare nuovamente sull'esterno, con licenza di accentrarsi e di fare il supporto a Ronaldo e Morata, con Chiesa pronto a scattare sulla fascia. In ogni caso, Pirlo si fida di una rosa ristretta di giocatori: tra questi, Kulusevski è ai primissimi posti di una gerarchia non scritta. Abbiamo visto 'debutti' peggiori alla Juventus.