1











Intervenuto nel corso di una diretta Instagram su Il Nuovo Calcio, Andrea Pirlo ha dichiarato: "Andare alla Juve è stata una scelta giusta. Ho vinto quattro scudetti, Coppe Italia e ho giocato una finale di Champions. Sul futuro ha poi aggiunto: "​Sono più orientato verso le prime squadre che non le giovanili. Credo di aver bisogno di avere un obiettivo ben preciso da raggiungere, ho voglia di risentire quell’adrenalina della partita, la vittoria o la sconfitta, la responsabilità. Credo che il percorso giovanile non faccia per me, non è una cosa che può piacermi".