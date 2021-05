L'abbraccio trache ha dimostrato l'unità di intenti. A domanda diretta, Pirlo ha svelato il retroscena: "Un rapporto particolare? C'è un buon rapporto con tutti. Cristiano ha un bel rapporto con tutti i ragazzi dello staff, ma con tutti in generale. L'abbraccio finale è stata l'unione di un gruppo, si è vista la voglia di vincere e di raggiungere l'obiettivo. Significato importante per quello che stiamo cercando, importante che sia stato Cristiano il simbolo di quella rimonta. Dopo le critiche, ha risposto sul campo. L'abbraccio dice che il gruppo è coeso per l'obiettivo".