Andrea Pirlo torna alla Juventus. L'ex regista bianconero sarà il nuovo tecnico della Juve Under 23 che ha vinto la Coppa Italia di Serie C con Fabio Pecchia in panchina. L'attuale allenatore dell'Under finirà la stagione in sella alla Juve prima di lasciare spazio al "Maestro" il cui ritorno alla Juve è stato salutato con grande entusiasmo da parte dei tifosi bianconeri che sui social si sono letteralmente scatenati per dare il "nuovo" benvenuto a quel calciatore che ha fatto diventare grande la Juve nell'era post-calciopoli.



MILANISTI CONTRO - Una storia bellissima che, onestamente, non vediamo l'ora che inizi. In casa Juve sono tutti elettrizzati dal ritorno del Maestro mentre sulla sponda rossonera di Milano i suoi ex tifosi del Milan non l'hanno presa molto bene. Su Twitter si leggono molte critiche per l'ex centrocampista campione del mondo, diventato uno dei più grandi centrocampisti nella storia proprio con la maglia rossonera addosso. Tempi passati, il futuro di Pirlo sarà ancora bianconero. Nella nostra gallery i più bei messaggi per il nuovo allenatore della Juventus Under 23