Andrea Agnelli non ha dubbi: Pirlo deve tornare alla Juve. Non in campo - anche se con quella qualità probabilmente potrebbe giocare ancora in diverse squadre -, ma in panchina, come garante, supervisore e protagonista di un progetto giovane e vincente. In questi mesi, il Presidente ha rinnovato la sua Juve affidandola a professionisti di 40 anni o poco più, che dessero alla società un'immagine fresca e proiettata al futuro. E così vorrebbe fare anche in altri settori, come ad esempio le panchine, giovanili ma non solo.



In attesa dell'arrivo di Sarri, per cui, come vi abbiamo raccontato, mancano ancora dei tasselli e si avranno novità solo nei prossimi giorni, Agnelli lavora sul futuro delle panchina di Juve Under 23 e Primavera, con una "pazza" idea: il ruolo di vice allenatore della prima squadra. Scelta a Pirlo. Così, il Maestro potrebbe riprendere a insegnare, facendo anche esperienza per un futuro da grande allenatore. Una carriera sempre al top, con molti parametri da valutare, ma per Pirlo la Juve è un richiamo forte. Chiellini ha già espresso il suo consenso: "Lui è diverso dagli altri: se farà l’allenatore, lo farà ad alti livelli. Non girovagherà nelle serie inferiori. E sono curioso di vederlo". Ora manca solo l'accordo, poi il Maestro potrà tornare in cattedra. Lo vuole Agnelli, lo vuole la Juve.